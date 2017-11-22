استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لصاحب السمو أمير قطر والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وكان سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وصل إلى البلاد صباح امس في زيارة للبلاد حاملا رسالة شفوية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكان في استقبالهما نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.