استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في قصر بيان وزير الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والنيجريين في الخارج في جمهورية النيجر الصديقة إبراهيم يعقوب، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع الكويت مع جمهورية النيجر في كل المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية الكويت ووزارة خارجية جمهورية النيجر والتعاون والاندماج الأفريقي والنيجريين في الخارج.

ووقع على المذكرة عن الجانب الكويتي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في حين وقعها عن جانب النيجر الوزير يعقوب.

كما أقام نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والنيجريين في الخارج في جمهورية النيجر ابراهيم يعقوب.

وحضر المأدبة مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفيرنا لدى جمهورية بنين والمحال إلى جمهورية النيجر فيصل المسيليم وسفير جمهورية النيجر لدى الكويت والوفد المرافق للوزير النيجري.