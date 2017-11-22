شاركت الكويت أمس في سوق الأمم المتحدة الخيري السنوي، وذلك في إطار دعمها لمثل تلك الفعاليات التي تخدم الأهداف الإنسانية حول العالم.

وقال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في تصريح لـ «كونا» إن الكويت حرصت على المشاركة في السوق الخيري السنوي بجناحين.

وشدد على ان المشاركة تأتي في سياق دعم الكويت لمثل تلك الفعاليات الساعية الى العمل الخيري خدمة لأهداف انسانية في مختلف دول العالم، والتي تصب ايضا في صالح تقارب الثقافات وحوار الحضارات.

ولفت الى اهمية السوق الذي يقام لمدة يوم واحد في تخصيص ريع مبيعاته لدعم مشروعات خيرية وإنسانية لصالح الأطفال في المناطق الأقل نموا في العالم، موضحا أنها مشروعات اثبتت التجارب السابقة مدى اهميتها في معالجة مشكلات من بينها نقص بعض امكانات التعليم بجانب المساهمة في مجال ينقصه بعض التمويل.

وأشار الى «ان هذه المناسبة تفسح المجال للتعرف على عادات وتقاليد الشعوب وايضا إقامة حوار بناء يمهد لفهم الآخر وبناء جسور من التواصل الإنساني المهم».