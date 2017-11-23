بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال لبنان، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال لبنان، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.