اشادت لجنة الصليب الاحمر الدولية امس الاربعاء باهتمام الكويت ودعمها لاسر المفقودين منذ حرب تحريرها عام 1991 وجهودها الديبلوماسية المستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية حول العالم.

وقال رئيس قسم السياسات والديبلوماسية الإنسانية في اللجنة د. هوغو سليم لـ «كونا» انه «لا يوجد اي حكومة تهتم بعائلات المفقودين كما تفعل الحكومة الكويتية».

واضاف انه تمت مناقشة الجهود الكويتية لمساعدة الروهينغا في ميانمار مع الهلال الاحمر الكويتي ووزارة الخارجية الكويتية اضافة الى الجهود الانسانية في كل من سورية واليمن.

واثنى سليم على جهود الحكومة الكويتية الانسانية في مختلف مناطق النزاع قائلا: ان هذه الجهود تساعد على توسيع التعاون بين الوكالات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات إلى هذه المناطق. وفي الوقت الذي تستعد الكويت لولاية مدتها سنتان كعضو غير دائم في مجلس الامن اعرب سليم عن الامل في ان تستخدم الكويت نفوذها لجعل قضية المفقودين «اولوية عالمية».

وقال سليم إن الكويت لعبت دورا رائدا غير عادي في تعبئة المجتمع الدولي لتوفير الأموال اللازمة لمعالجة المحنة الإنسانية للاجئين السوريين.