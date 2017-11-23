أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أهمية متابعة التطورات السياسية التي يشهدها العالم نظرا لآثارها على مجمل الاستثمارات والأصول المحلية والخارجية التي تديرها المؤسسات الاقتصادية.

وقال الحميضي في بيان صحافي أمس ان المؤسسة عقدت بهذا الخصوص ندوة حول الاستثمار بالتعاون مع شركة «غولدمان ساكس» العالمية لإدارة الأصول في إطار تعزيز قدرات وكفاءة ومهارات موظفي المؤسسة العاملين في قطاعي الاستثمار والعمليات.

وأضاف أن الندوة جاءت لتعريف الموظفين على تجارب الشركات العالمية العاملة في قطاع الخدمات المالية ووضعهم في احتكاك مباشر مع صناع القرار المالي في هذه الشركات بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من السلاسة والمهنية ووضوح الرؤية والهدف في عملية صنع القرار.

وأوضح أن الندوة ضمت مشاركين من مؤسسات وهيئات وجهات كويتية وعربية كبرى معربا عن الأمل في أن تعزز فهم المشاركين لكل الجوانب المتعلقة بالاستثمار وإدارة الأصول.

وذكر البيان ان رئيس مجلس إدارة «غولدمان ساكس» خوسيه باروزو- وهو رئيس وزراء البرتغال السابق والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية- استعرض خلال الندوة التي عقدت امس المشهد الحالي والتغيرات الجيوسياسية في أوروبا والتوقعات المستقبلية لمنطقة الاتحاد الأوروبي.

واضاف أن الرئيس المشارك للاستثمار في المجموعة العالمية لحلول المحافظ الاستثمارية نيل نتال استعرض أيضا خلال الندوة التغيرات التي حدثت في الأسواق الناشئة منذ الأزمة الآسيوية قبل 20 عاما في حين استعرض الرئيس المشارك لإدارة المحافظ العالمية للدخل الثابت العالمي في «غولدمان ساكس» لين ليندساي رؤية الشركة حول الاقتصاد العالمي.