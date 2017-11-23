بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع وفد امني رفيع من الولايات المتحدة الأميركية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي امس ان الجانبين ناقشا سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في الجانب الأمني بكافة مجالاته من خلال المزيد من تبادل المعلومات والخبرات والتدريب.

واضافت ان الشيخ خالد الجراح اكد اثناء اللقاء عمق علاقات التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية مشددا على أهمية التعاون المثمر بين البلدين الصديقين في تطوير جميع المجالات الأمنية.

وذكرت ان الوفد الأميركي اعرب عن تطلع بلاده إلى استمرار التنسيق المستمر بين الكويت وواشنطن في ظل توافق الرؤى بين البلدين.

حضر اللقاء رئيس جهاز أمن الدولة لشؤون الأمن الداخلي اللواء عصام النهام ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين.