تلقى صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، برقية تهنئة من سمو ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، التالي نصها: "حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات لما تكللت به الفحوصات الطبية بفضل من الله بالنجاح والتي كان لها أبلغ الأثرالطيب في نفوسنا.

كما يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة الطيبة التي أثلجت صدورنا وأهل الكويت الأوفياء لنتوجه جميعا إلى الله العلي القدير رافعين أكف الضراعة أن يحيطكم بكريم عنايته وعظيم رعايته وأن يديم على سموكم رداء الصحة والعافية والسعادة لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية سائلين المولى في عليائه أن يحفظكم ذخرا للكويت وأهلها وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني. والسلام عليكم ورحمة وبركاته نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد".