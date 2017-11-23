تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا من د.حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه حفظه الله متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد عبر صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره على ما ابداه د.حيدر العبادي من طيب المشاعر معبرا سموه عن اعتزازه بهذه المبادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لدولة الدكتور حيدر العبادي وللشعب العراقي الشقيق كل الرفعة والازدهار.



كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من الرئيس سعد الدين الحريري رئيس الحكومة في جمهورية لبنان الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. وقد عبر صاحب السمو الأمير عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس سعد الدين الحريري على ما ابداه من طيب المشاعر متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اللبناني الشقيق مزيدا من التقدم والنماء.



وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة اطمأن خلاله على صحة سموه ، وقد عبر صاحب السمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره على ما ابداه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود من طيب المشاعر الأخوية مثمنا سموه هذه المبادرة الطيبة التي تعبر عن عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية وللشعب السعودي الشقيق كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.