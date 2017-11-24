أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح المكانة التي تحظى بها الكويت في مجال العمل الخيري والانساني بصفتها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال.

وقالت سفارتنا في بيان لـ «كونا» أمس إن ذلك جاء خلال لقاء جمع السفير الشيخ عزام الصباح مع وفد من أعضاء جمعية «البحرين ترست» برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة في مملكة البحرين فاطمة البلوشي.

وأضاف البيان ان الجمعية والمتخصصة في المجال التعليمي والصحي الخيري ستقوم بزيارة الى الكويت والالتقاء بالجهات المعنية بالعمل الخيري، مبينا ان اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية ومثيلاتها في الكويت.

وأوضح السفير عزام الصباح بحسب البيان أن هذه الزيارة تعكس مكانة الكويت بصفتها الدولة الرائدة في العمل الخيري مشيرا إلى ما يحظى به ذلك المجال من اهتمام ورعاية مباشرة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (قائد العمل الإنساني) ما جعل من الكويت مركزا إنسانيا عالميا يقصده كل المهتمين بالأعمال الخيرية.

يذكر ان مؤسسة «البحرين ترست» هي مؤسسة خيرية غير ربحية تهدف لإحداث فرق في حياة الناس محليا وإقليميا.