تحتفل قنصلية الكويت في إمارة دبي بفعاليات الأسبوع الكويتي الإماراتي والذي يقيم تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة ليوم الشهيد والعيد الوطني 46، وذلك من 27 حتى 29 الجاري.

الافتتاح الذي تنظمه القنصلية في حديقة زعيبل سيكون في الساعة 7:30 مساء.

القـنصلـية وجهت دعوات الافتتاح إلى عدد كبير من المدعوين لحضورهم لهذه المناسبة الكريم.

وسيشتمل برنامج الحفل على كلمة لقنصل الكويت في دبي ذياب الرشيـدي وعـروض للفرقة العسكرية لشرطة الشارقة إضافة الى فقرات للفرق الشعبية الكويتية والإماراتية وإقامة عدد من الندوات والمحاضرات الثقافية.