صاحب السمو تلقى برقية تهنئة من ولي العهد وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية لمغادرته المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة بنجاح

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد بما يلي:

بفضل الله وعنايته، غادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المستشفى صباح امس بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت نتائجها بتوفيق الله تعالى بالنجاح.

حفظ الله تعالى سموه وأدام عليه موفور الصحة وتمام العافية.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد التالي نصها:

صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات لما تكللت به الفحوصات الطبية بفضل من الله بالنجاح والتي كان لها أبلغ الأثر الطيب في نفوسنا.

كما يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة الطيبة التي أثلجت صدورنا وأهل الكويت الأوفياء لنتوجه جميعا إلى الله العلي القدير، رافعين أكف الضراعة أن يحيطكم بكريم عنايته وعظيم رعايته وأن يديم على سموكم رداء الصحة والعافية والسعادة لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية سائلين المولى في عليائه أن يحفظكم ذخرا للكويت وأهلها وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية لاخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه سمو ولي العهد على ما عبر عنه سموه من مشاعر جياشة ودعوات صادقة وتهنئة بنجاح الفحوصات الطبية التي اجراها سموه، سائلا سموه المولى جل وعلا ان يديم على اخيه سمو ولي العهد موفور الصحة والعافية وان يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو الأمير وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وعبر صاحب السمو عن بالغ شكره وتقديره على ما ابداه أخوه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر، معبرا سموه عن اعتزازه بهذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لخادم الحرمين الشريفين أن ينعم بموفور الصحة ودوام العافية وللشعب السعودي الشقيق كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو الأمير وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وعبر صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما ابداه من طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب المصري الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وعبر صاحب السمو عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على ما ابداه سموه من طيب المشاعر، مثمنا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تعبر عن عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية وللشعب القطري الشقيق كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا، وعبر صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره لاخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ما ابداه سموه من طيب المشاعر والتي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الحميمة، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا من دولة د.حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا، وعبر صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره على ما ابداه دولة د.حيدر العبادي من طيب المشاعر معبرا سموه عن اعتزازه بهذه المبادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لدولة د.حيدر العبادي وللشعب العراقي الشقيق كل الرفعة والازدهار.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من دولة الرئيس سعد الدين الحريري رئيس الحكومة في جمهورية لبنان الشقيقة اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. هذا، وعبر صاحب السمو الأمير عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الرئيس سعد الدين الحريري على ما ابداه من طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اللبناني الشقيق مزيدا من التقدم والنماء.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أمير منطقة مكة المكرمة اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا، وعبر صاحب السمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره على ما ابداه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود من طيب المشاعر الأخوية، مثمنا سموه هذه المبادرة الطيبة التي تعبر عن عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية وللشعب السعودي الشقيق كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة، هذا وأعرب صاحب السمو عن خالص شكره لأخيه الرئيس محمود عباس على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا له موفور الصحة والعافية.