استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.
وتم خلال اللقاء تسليم رسالة خطية من صاحب السمو الأمير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل التنسيق بشأنها.
كما نقل الخالد تحيات صاحب السمو إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر.