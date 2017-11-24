بحثت رئيسة مركز العمل التطوعي بالكويت الشيخة أمثال الأحمد مع رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنجلو بوريللي يوم الأربعاء الماضي سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال العمل التطوعي وتطوير منظومته في مواجهة الكوارث والمخاطر النووية.

جاء ذلك في مستهل زيارة رسمية تقوم بها الشيخة أمثال الأحمد الى روما على رأس وفد من مركز العمل التطوعي تلبية لدعوة من هيئة الحماية المدنية التابعة لرئاسة الوزراء الإيطالية المنوط بها ادارة التدخل الإنساني السريع في حالات الكوارث.

من جانبها عبرت الشيخة أمثال الأحمد عن شكرها للحكومة الإيطالية متمثلة في هيئة الحماية المدنية على دعوتها واتاحة هذه الفرصة للتعرف على خبرات ايطاليا والهيئة في مجال الحماية المدنية واستعراض آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات العمل التطوعي الإنسانية والمجتمعية والبيئية والثقافية والتراثية.

وأشادت بالمستوى «المتميز» للهيئة الإيطالية وخبرتها «العريضة» مؤكدة تطلع مركز العمل التطوعي للاستفادة من امكاناتها في المجالات التي اطلع عليها الوفد خاصة في مجال تنظيم شبكة العمل التطوعي ومنظومة التضامن المتجذرة في الكويت.

وعرضت الشيخة أمثال تجربة الكويت في العمل التطوعي والتضامن الإنساني والاجتماعي والوطني والتي تجلت في مساندة الشعب والعائلات ابان الاحتلال العراقي وفي ملحمة اطفاء حرائق الآبار التي أشعلها الجيش العراقي قبل دحره.

بدوره أكد بوريللي خلال اجتماعه مع الشيخة أمثال الأحمد حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع مركز العمل التطوعي في مجالات عملهما الحيوي «في اطار العلاقات الثنائية الإيطالية ـ الكويتية المتميزة».