أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اطمأن سموه خلاله على الأوضاع في البلد الشقيق إثر الهجوم الإرهابي المجرم الذي أزهق أرواح الأبرياء والآمنين بمسجد الروضة في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.



كما أكد سموه خلال الاتصال على إدانة واستنكار هذا العمل الإرهابي الآثم الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق ووقوف الكويت إلى جانب المجتمع الدولي وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وتسخير كافة الجهود والإمكانيات لمواجهة مثل تلك الأعمال الإرهابية وتجفيف منابعها لما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره، راجيا سموه من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه.



وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عن خالص تقديره لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ما أبداه سموه من طيب المشاعر وعلى هذا التواصل الأخوي الذي جسد عمق العلاقات الحميمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.



وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء والآمنين بمسجد الروضة في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين، مشيرا سموه إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف ومع كل الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية لم يراع منفذوه حرمة بيوت الله وحرمة الأنفس التي حرمها الله تعالى.



وأكد سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة وتضامنها وشعبها مع مصر وشعبها الشقيق وتعاطفها معها ووقوفها إلى جانبها وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها لمكافحة تلك الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



من جانبه، بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي المجرم، راجيا سموه من المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.