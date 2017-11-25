تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، حفظه الله، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وعبر صاحب السمو عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه أخاه السلطان قابوس بن سعيد من طيب المشاعر، معبرا سموه عن اعتزازه بهذه المشاعر الطيبة التي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب العماني الشقيق كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه السلطان قابوس بن سعيد.

هذا، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وسبل تعزيزها وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو.

هذا وعبر صاحب السمو عن بالغ شكره وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين على ما عبر عنه جلالته من مشاعر اخوية حميمة جسدت عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الاردني الشقيق كل الرفعة والازدهار.