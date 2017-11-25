تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية الصديقة ، رجب اردوغان اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو الأمير، وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه متمنيا له موفور الصحة والعافية.



هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس التركي على ما أبداه من طيب المشاعر متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية وللشعب التركي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.



كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، العماد ميشال عون اطمأن خلاله على صحة حضرة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.



هذا وقد عبر صاحب السمو، عن خالص شكره وتقديره للرئيس اللبناني على ما أبداه من طيب المشاعر متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اللبناني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.



وتلقى سموه، اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد اطمأن خلاله على صحة امير البلاد ، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.



وقد عبر سمو الامير ، عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايدعلى ما أبداه من طيب المشاعر والتي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الحميمة متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.





وتلق سموه ، اتصالا هاتفيا من رئيس التحالف الوطني العراقي عمار عبدالعزيز الحكيم، اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو وذلك بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما تلقى سموه رعاه الله برقيات من نائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي ومقتدى الصدر اطمأنا خلالها على صحة سموه حفظه الله.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره للسيد عمار عبدالعزيز الحكيم ولنائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي وللسيد مقتدى الصدر على ما أبدوه من طيب المشاعر متمنيا لهم موفور الصحة ودوام العافية وللشعب العراقي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.