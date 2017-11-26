تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو الأمير، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد عبر صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره للرئيس رجب طيب أردوغان على ما أبداه من طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب التركي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد ميشال عون اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. وقد عبر صاحب السمو الأمير عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس العماد ميشال عون على ما أبداه من طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اللبناني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اطمأن خلاله على صحة أخيه صاحب السمو، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة اثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. وعبر صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه سموه من طيب المشاعر والتي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الحميمة، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من رئيس التحالف الوطني العراقي عمار عبدالعزيز الحكيم اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض لها سموه، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما تلقى سموه رعاه الله برقيات من نائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي والسيد مقتدى الصدر اطمأنا خلالها على صحة سموه.

وقد عبر صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره للسيد عمار عبدالعزيز الحكيم ولنائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي وللسيد مقتدى الصدر على ما أبدوه من طيب المشاعر، متمنيا لهم موفور الصحة ودوام العافية وللشعب العراقي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.