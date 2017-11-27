نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا الى القوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل».



جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشيخ محمد الخالد أمس للقوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل» والمتواجدة بمنطقتي جيزان وخميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية.

وكان في استقباله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ احمد المنصور وآمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد الصالح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري، كما كان في استقباله آمر قاعدة الملك خالد الجوية «خميس مشيط» السعودية اللواء الركن طيار سليمان الفايز ونائب قائد العمليات المشتركة اللواء الركن طيار عبدالله الغامدي وقائد المنطقة الجنوبية السعودية اللواء الركن عبدالله القفاري.