استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر حسن أبل.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.