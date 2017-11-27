بحث وفد كويتي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تأسيس مجلس تعاون بين البلدين بهدف الاسهام في توطيد العلاقات بينهما.

وقال رئيس الوفد فهد المعجل في تصريح صحافي «تشرفت بدعوة كريمة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لزيارته في تونس وقد كان لي شرف تلبيتها أنا وزملائي الأفاضل وقد لاقينا منه تشجيعا لما من شأنه توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأكد المعجل أنه اكتشف أن علاقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الBحمد والرئيس التونسي لها جذور تمتد إلى عقود عدة مشددا على أن تونس والكويت توأمان في العادات والتقاليد فكلاهما يدعوان للسلام وللعمل الانساني.

وأضاف «لقد اقترحنا على الرئيس التونسي دعم ومساندة تأسيس مجلس تعاون تونسي كويتي فهذا المجلس ضروري للتواصل بين البلدين الشقيقين».

واعرب عن الأمل في أن يساهم هذا اللقاء مع الرئيس التونسي في استمرار العلاقات بين البلدين وترسيخها في جميع المجالات لاسيما أن الوفد الكويتي يضم مستثمرين يتمتعون بكفاءات متعددة التخصصات وسيكون لهم دور كبير في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما أجرى الوفد الكويتي محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الذي أعلن وفق بيان للحكومة التونسية نيته إنشاء هيئة استثمار جديدة لتذليل الصعوبات امام المستثمرين، مشددا على أن تونس بصدد العودة إلى الخارطة الاستثمارية الدولية.

وأوضح الشاهد خلال اللقاء أن تونس تعود الى الخارطة الاستثمارية الدولية بفضل المزايا التفاضلية التي تتضمنها مجلة الاستثمارات الجديدة والحوافز الضريبية التي تقرها إضافة إلى التشريعات التي تعتمد على رؤية إصلاحية للاقتصاد التونسي لدفع النمو والاستثمار ومن أهمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التسوية للصرف كخطوة أولى لتحرير هذا القطاع.

وأكد أن قانون المالية الجديد للعام 2018 يقر إعفاءات ضريبية للمستثمرين التونسيين والأجانب الموجهة استثماراتهم الى المناطق الداخلية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات باعتبار سهولة تصدير خدمات هذا القطاع انطلاقا من تونس.

وأعلن الشاهد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إنشاء هيئة الاستثمار كمخاطب وحيد للمستثمرين في كل القطاعات لتذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام المستثمرين.

وعبر الوفد الكويتي عن رغبته في تكثيف الاستثمار في تونس في مجال الخدمات المعملية وخاصة القطاعات المصدرة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والقطاع السياحي لجعل تونس بديلا للسياحة العربية والخليجية في ظل ما تمنحه التشريعات الجديدة من مزايا تفاضلية للاستثمار في تونس.

وكان الوفد الذي ضم عددا من الشخصيات الكويتية المشهود لهم بالكفاءة والانجاز في ميادين تجارية واقتصادية واجتماعية وانسانية توجه إلى تونس الاربعاء الماضي تلبية لدعوة من الرئيس التونسي.

ويضم الوفد الشعبي الكويتي عددا من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاعات المالية والبنكية والصناعية والتجارية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وهم بالإضافة إلى فهد المعجل كل من عبدالوهاب الهارون ويوسف الصقر ود. يوسف العوضي ود. فهد الراشد ومسعود حيات وفيصل العيار.