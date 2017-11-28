بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ببرقية تعزية مماثلة.