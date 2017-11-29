السفير بالا: حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الطموح

أسامة دياب

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قوة ومتانة العلاقات الكويتية - الألبانية التي وصفها بالمتطورة.

ولفت أبل - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الألبانية في الكويت بمناسبة العيد الوطني - ان العلاقات الكويتية - الألبانية في نمو مستمر وهذا ما تمت ترجمته خلال زيارة رئيس الوزراء الألباني الأخيرة إلى الكويت التي شملت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والتي شكلت نقلة نوعية في مسيرة العلاقات بين البلدين للانطلاق بها إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والبناء.

ومن جهته، شدد سفير جمهورية ألبانيا لدى البلاد سايمير بالا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي وصفها بـ «الممتازة» ونظرا لأواصر الصداقة التي تربط البلدين، مثمنا الدعم الكويتي الإنساني لبلاده.

وأعرب بالا - في تصريح للصحافيين - عن فخرهم بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى ان التعاون التجاري بين البلدين لا يرق إلى مستوى الطموح بالرغم من الإمكانات المتوفرة والقدرات المميزة التي يتمتع بها البلدان.

وأشار إلى زيارة وفد اقتصادي كويتي إلى ألبانيا للمشاركة في منتدى اقتصادي عقد في العاصمة تيرانا الشهر الماضي، مبينا ان العديد من الشركات الكويتية شاركت في هذا المنتدى، لافتا إلى انه يعمل حاليا للتحضير لزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين ومحاولة التقريب بين رجال الأعمال فيهما لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى ان عدد جاليتهم في الكويت قليل جدا ويعمل بعضهم كأساتذة أكاديميين وأطباء ومعالجين فيزيائيين وهم سعداء جدا في الكويت.