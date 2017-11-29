تزايد أعداد التأشيرات الصادرة من السفارة بنسبة 50% عن العام الماضي

أسامة دياب

ثمن السفير الروسي لدى الكويت أليكسي سولوماتين الدور الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام، مشيدا بجهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير لحل الأزمة الخليجية، لافتا لدعم بلاده لهذه الجهود واستعداد موسكو التام لتقديم الدعم والمساعدة في حل الأزمة الخليجية متى وجهت الدعوة لها.

وأشار سولوماتين - في تصريحات للصحافيين على هامش حفل أيام الثقافة الروسية والمطبخ الروسي في الكويت والذي أقامته السفارة الروسية مساء أول من أمس في فندق كراون بلازا - إلى أن العلاقات الروسية - الكويتية تشهد تطورا ونجاحا ملموسا في الآونة الأخيرة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تنامي الإقبال على السياحة في روسيا، فتزايدت أعداد التأشيرات الصادرة من السفارة بنسبة 50% عن العام الماضي، وهي في تزايد مستمر عاما بعد عام.

وعن الأزمة التي تمر بها المنطقة، أكد سولوماتين ضرورة التزام الجميع بالهدوء للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم والتي لا يمكن أن تتوافر في ظل النزاعات، داعيا الجميع إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة وتقويض الأمن في المنطقة.

وعن التسوية السورية أوضح أنه لا مفر من الحل على أساس التفاوض والتوافق ما بين كل الأطراف السورية الحكومية والمعارضة لإيجاد حل يرضي الشعب السوري للتوصل في نهاية المطاف على أساس مبدأ «لا غالب ولا مغلوب»، مشيرا إلى اننا بحاجة لحل سلمي سريع بين الأطراف المتنازعة لكن عقب الانتهاء نهائيا من القضاء على الإرهاب في سورية.

وبالعودة إلى المناسبة أكد سولوماتين على أهمية التبادل الثقافي في توفير أرضية مشتركة من التواصل والتفاهم بين الشعبين الصديقين، لافتا إلى ان أيام الثقافة الروسية والمطبخ الروسي في الكويت تصب في صالح التقريب بين الشعبين الكويتي والروسي لدعم زيادة تطوير وتوطيد علاقتهما من خلال فعاليات تقدم الثقافة والتقاليد الروسية للشعب الكويتي.