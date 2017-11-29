صاحب السمو هنأ رئيسي ألبانيا وموريتانيا بالعيد الوطني

عايدة السالم: جائزة المعلوماتية أصبحت منارة للإبداع التقني ونافذة مضيئة لتشجيع الشباب المبدع على التميز استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

الى ذلك، وتحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيقام حفل تكريم الفائزين في السنة السابعة عشرة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني للمعلوماتية وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء وذلك على مسرح قصر بيان.

هذا وقالت رئيسة مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي إن رعاية ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لأنشطة الجائزة وفعالياتها خير حافز ودافع لمواصلة مسيرة العمل والعطاء.

وأعربت الشيخة عايدة في تصريح صحافي عن التقدير لرعاية صاحب السمو الأمير لحفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ17 مثمنة الرعاية الأبوية لقائد العمل الإنساني لفعاليات الجائزة وأنشطتها خلال مسيرتها المديدة.

وأكـدت أن جــائــزة المعلوماتية أصبحت منارة للإبداع التقني ونافذة مضيئة لتشجيع الشباب المبدع على التميز ورافدا قويا لدعم التكنولوجيا الرقمية التي باتت عاملا قويا في قياس مدى تقدم الدول والشعوب.

وأوضحت أن الجائزة التي تحمل اسم أحد رموز الكويت وقاماتها الكبيرة ساهمت بدور فعال ومؤثر في النهضة والبناء ووضعت اسم الكويت على خريطة التكنولوجية العالمية عبر مسيرة حافلة بالإبداعات نحو مستقبل منشود.

وأضافت أن الجائزة شقت طريقها قبل 16 عاما في مسيرة مخلصة تشد على أيدي المبدعين في المجال التقني، مؤكدا أن الجائزة ستبقى على التزامها الدائم بما قطعته على نفسها من بحث دائم عن الجديد المبتكر الذي يحمل سمة الإبداع في العالم التقني والتكنولوجي.

وذكرت الشيخة عايدة أن الجائزة استحدثت في مسيرتها هذا العام مبادرة جديدة هي «رقمنة المعرفة» لاستثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعزيز المعرفة بمجالاتها المختلفة.

وبينت أن الحفل سيشهد أيضا تقديم «وسام المعلوماتية» - أعلى جائزة تقديرية تمنحها الجائزة - إلى مدينة دبي الذكية تقديرا لريادتها في مواكبة التحولات التقنية العالمية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات ودعم البنى التحتية واستدامة التنمية.

وقالت إن الحفل سيشهد أيضا تكريم تسعة فائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد من خمس دول عربية في مجالي الحكومي والخاص والمجتمع المدني إذ اقتنص القطاع الحكومي ست جوائز تقاسمتها كل من دول الإمارات وعمان وقطر، بينما حصل القطاع الخاص على جائزتين حازتهما السعودية، أما المجتمع المدني ففاز بجائزة واحدة حلت في الكويت.

وأشارت إلى أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية تضع نصب عينيها دائما عنصر الشباب وقوته وقدرته على التغيير والتطوير ومنحهم الرعاية الكاملة لصقل مواهبهم.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.