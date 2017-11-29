استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، حيث سلم سموه التقرير نصف السنوي الأول 2016 ـ 2017 لأعمال الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس كلا على حدة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة لدى الكويت ترينه مينه مانه وسفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت د.عدنان بن أحمد الانصاري وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الصديقة لدى الكويت مايكل دافنبورت وسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت طارق القوني وذلك بمناسبة تسلم مهام عملهم.

حضر المقابلات رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.