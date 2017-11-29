استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة وذلك بمناسبة فوزهم في انتخابات الهيئة الإدارية في جامعة الكويت.

وقد حث سموه أبناءه الطلبة على بذل المزيد من الجهد والمثابرة في تحصيلهم العلمي بما يحقق لهم ما يصبون إليه من تفوق وتميز علمي وأن يكونوا على قدر المسؤولية في مساندة إخوانهم الطلبة في مسيرتهم الطلابية، مشيرا سموه إلى أن العلم والمعرفة هما أساس البناء الحضاري للأمم ورقيها وأن الشباب هم حاضر دولتنا ومستقبلها الزاهر.

وقد أكد سموه لأبنائه الطلبة بأنهم محل اهتمام وحرص القيادة السياسية العليا تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي لا تدخر جهدا في توفير الرعاية والدعم لهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لما فيه خير وطننا العزيز وإعلاء شأنه.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ أحمد الجابر العبدالله.