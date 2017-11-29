استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس، سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنوبورت والوفد المرافق له.

وقد رحب الوزير بضيفه الكريم، مؤكدا على عمق التعاون بين البلدين الصديقين. وأكد الجراح أهمية التعاون المستمر والبناء في مجال تطوير المجالات الأمنية وتوافق الرؤى بين البلدين الصديقين على كل الأصعدة مما يدعم الاتجاه نحو مزيد من التعاون.

وخلال اللقاء تم تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والكويت.