بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أمس الثلاثاء مع رئيس إدارة العلاقات الإقليمية بوزارة الدفاع للجمهورية الفرنسية الصديقة العميد المهندس فيليب بوتينو أوجه التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان صحافي إن اللقاء بين الطرفين تطرق إلى مناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري والملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه.

كما بحث الفريق الخضر في وقت لاحق مع رئيس لجنة التوجيه المشتركة لجمهورية إيطاليا الصديقة الفريق سيتمو كابوتو بمناسبة زيارته للبلاد المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

حضر اللقاء رئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري ومدير المكتب الدولي المشترك لليورو فايتر روما العميد الركن طيار عدنان الفضلي وسفير جمهورية إيطاليا لدى البلاد جيوسيبي سكونياميليو والملحق العسكري لجمهورية إيطاليا الصديقة لدى البلاد العقيد الركن طيار فيتو كراكوس.