بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس الثلاثاء مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبدالرحمن تعزيز التعاون مع تونس في مجالي العمل والشؤون الاجتماعية.

وقالت الصبيح في تصريح لـ (كونا) وتلفزيون الكويت إن رئيس الحكومة التونسية استقبل وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري العربي حول (إدماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية) الذي تستضيفه تونس.

وأضافت أنها استعرضت مع رئيس الحكومة التونسية محاور مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية وكل أوراق العمل التي قدمت خلاله وسبل إدماج الأبعاد الاجتماعية في خطط التنمية بالدول العربية سواء كل دولة على حدة أو من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. وأكدت الصبيح أنه تم الاتفاق على مبدأ عدم فصل السياسات الاجتماعية عن خطط التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مؤتمر وزراء الشؤون العرب سيوصي جميع الدول العربية بالاهتمام بالقضاء على الفساد ومقاومة الفقر والمساواة وغيرها من بنود خطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في نهاية عام 2015 وذلك مع مراعاة خصوصيات كل بلد.

وحول المحادثات التي أجرتها مع وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي عبدالرحمن أوضحت الصبيح أنها تطرقت لبحث سبل تعزيز التعاون بين الكويت وتونس في مجال التدريب المهني وانتداب الكفاءات للعمل في القطاعين العام والخاص في الكويت.