استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود سفير المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة صقر أبوشتال بمناسبة استلام مهام عمله.

وتبادل الطرفان الأحاديث الودية، كما بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الحمود على الروابط الأخوية والتاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، واصفا اياها بأنها مثالا يحتذي في التعاون المثمر، متمنيا للسفير أبوشتال التوفيق والسداد.

من جهته عبر السفير أبو شتال عن خالص شكره وتقديره للمحافظ الشيخ فيصل الحمود على حفاوة الاستقبال، وروح الأخوة العالية والمودة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين.