جددت الكويت موقفها الداعي الى ايجاد حل سياسي شامل ودائم للازمة السورية يتفق مع اعلان جنيڤ الصادر عام 2012 والقرار الدولي رقم 2254.

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر في الاجتماع المشترك السادس بين الممثلين الدائمين لدى الجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم.

وقال البكر إن الدول العربية نفذت العديد من الإجراءات في إطار جهودها لتخفيف معاناة الشعب السوري بما في ذلك استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، لافتا في الوقت الى استضافة العديد من الدول العربية ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي مئات الآلاف من السوريين.

واضاف «ان هؤلاء المواطنين السوريين ليسوا لاجئين ولكن مغتربين يحصلون على موارد تعليمية وطبية ووظيفية حتى يتمكنوا من مواصلة العيش الكريم».

ولفت البكر إلى استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الشعب السوري من 2013 الى 2016 فضلا عن المشاركة في رئاسة مؤتمرين للمانحين في لندن عام 2016 وبروكسل عام 2017.

واوضح ان مساهمة الكويت في تلك المؤتمرات بلغت 1.6 مليار دولار توزعت على منظمات وهيئات وسلطات إقليمية ودولية.

كما لفت الى استضافة الكويت تسع دورات متتالية لاجتماعات المانحين الرئيسيين للشعب السوري بين عامي 2014 - 2017 فضلا عن أربعة مؤتمرات للشراكة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالإضافة الى الدور المهم الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الإنسانية الكويتية التي جمعت 63 مليون دولار في عام 2016 و64 مليون دولار في عام 2017.

كما أعرب السفير البكر عن شكره وتقديره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على جهودهم في مساعدة الشعب السوري.

وقال السفير البكر في هذا الصدد إن «جهودكم ساهمت كثيرا في تخفيف معاناة الشعب السوري الذي دخل الصراع عامه السابع وأدى إلى نزوح نحو 13 مليون شخص وأنا أدعو كل الدول إلى الوفاء بتعهداتها من اجل التوصل إلى نهاية لهذه الكارثة».

وناقش الاجتماع الذي استمر يوما واحدا التحديات الإقليمية الراهنة التي تواجه كل من أوروبا والعالم العربي مع التركيز بشكل خاص على عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في سورية وليبيا واليمن والعراق ومكافحة الإرهاب والهجرة.

وقبل الاجتماع وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في مصر.