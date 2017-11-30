استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا الصديقة لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية كينيا الصديقة لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.