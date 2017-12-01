تسلم أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انعقادها في مدينة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 6 من ديسمبر الجاري.

وسلم الرسالة سفيرنا لدى قطر حفيظ العجمي خلال استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد له أمس.

وفي الإطار ذاته، تسلم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تتضمن دعوته للمشاركة في الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتسلم الرسالة نيابة عن السلطان قابوس، وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي، خلال استقباله سفير الكويت لدى سلطنة عمان فهد المطيري أمس الخميس.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى سير اليوت فيتزوري بلغريف الحاكم العام لبربادوس الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سير اليوت فيتزوري، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.