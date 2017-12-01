ندعم طلب فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة دعت الكويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها المستشار طارق البناي خلال مناقشة القضية الفلسطينية ضمن أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اول من امس.

وناشد البناي أعضاء الأمم المتحدة العمل معا لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجبارها على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للوصول إلى سلام دائم وعادل وفقا لحل الدولتين وما يترتب عليه من آثار إيجابية تعزز استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال: «بعد مرور 70 عاما على اعتماد البند 181 نناقش في هذه الفترة من كل عام بند القضية الفلسطينية والتي يعد دعم الكويت لها منهاجا ثابتا وركيزة أساسية من ركائز وسياسات الدولة الخارجية وذلك بهدف رفع المعاناة الواقعة على الشعب الفلسطيني الشقيق ونيله كامل حرياته وأبسط سبل العيش الكريم في ظل ما يعانيه من اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وانتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

في الإطار ذاته، أكدت الكويت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ووقوفها معه في كفاحه الطويل لاستعادة حقوقه المشروعة ولإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وناشدت الكويت في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في الوفد الدائم للكويت لدى المنظمات الدولية في فيينا نواف أحمد الرجيب بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جميع الدول الحريصة على ميثاق الامم المتحدة بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وأكدت الكويت دعمها لطلب فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مضيفا أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق الا من خلال احترام وتنفيذ اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية والاخلاقية والقانونية وتوفير الحماية الدولية له ووقف الانتهاكات الاسرائيلية التي تشكل اخلالا وتهديدا للسلم والامن الدوليين.