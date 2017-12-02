بعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مشيدا ،بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين هي محل تقدير واعتزاز الجميع ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.