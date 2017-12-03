جوهرة: منحة دراسية من «كي جي ال» للجنود الأميركيين بالكويت

عاطف رمضان

أكد سفير الولايات المتحدة الاميركية لورانس سيلفرمان ان هناك تعاونا كبيرا بين الكويت واميركا قائما منذ فترة من الزمن، متوقعا زيادة هذا التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لـ «الأنباء» على هامش حفل عيد الشكر الذي اقامه اتحاد النساء الاميركيات وشركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» مساء امس الاول لتكريم بعض افراد الجيش الاميركي المتواجدين في الكويت. مضيفا ان التعاون بين البلدين يهدف لتحقيق الامن سواء للاميركيين او الكويتيين من خلال الحرب ضد داعش او منع تمويل الارهاب. مشيدا بحفل عيد الشكر لانه يجمع الاسر تحت مظلة سقف واحد.

واشار سيلفرمان الى اجتماع الاسر في عيد الشكر على غرار الاجتماعات الاسبوعية التي تتم في الكويت، واصفا اياها بأنها عادة جيدة. مشيدا كذلك بما يقدمه اتحاد النساء الاميركيات في الكويت من اعمال انسانية.

من جانبه، أكد مدير مكتب رئيس مجلس الادارة ومسؤول الاتصال والعلاقات العامة لشركة كي جي ال القابضة، توفيق جوهرة، حرص الشركة وللسنة الثالثة على التوالي على دعم اتحاد النساء الاميركيات في الكويت على تنظيم عشاء عيد الشكر بمشاركة عدد كبير من العسكريين الأميركيين الذين يقضون هذه المناسبة الخاصة بعيدا عن أسرهم وأحبائهم من أجل واجبهم.

كما نوه بالعلاقة الوطيدة التي تربط شركة كي جي ال مع الحكومة الاميركية ومع الجيش الأميركي المتواجد في المنطقة منذ التسعينيات حيث نفذت الشركة ولا تزال عدة مشاريع وعقود مع الجيش الاميركي.

وكشف النقاب عن منحة دراسية سنوية تقدمها «كي جي ال» للجنود الاميركيين الذين خدموا في الكويت مع جامعة جنوب الباسيفيك في ولاية كاليفورنيا. لافتا الى انه على مدى اكثر من 60 عاما قامت الشركة بدور رئيسي ومهم في تطوير مختلف القطاعات التي تعمل بها خاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل واعمال الموانئ الامر الذي ساهم في تطوير البنية الاقتصادية للكويت بشكل عام وتواصل الشركة جهودها لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين لاستيعابهم في الشركة، كما ان استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل قائمة على توجيه جميع اعمالها ومشاريعها التجارية لخدمة كل شرائح المجتمع الكويتي، فضلا عن تبنيها للعديد من الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والرياضية والمبادرات البيئية والثقافية والصحية.

وفي الاطار ذاته، أعربت رئيسة اتحاد النساء الاميركيات بالكويت نادية مياهي عن شكرها للمشاركين في الحفل، مضيفة ان عدد اعضاء اتحاد النساء الاميركيات بلغ ٢٠٠ عضو يشاركن جميعا في الحفل، مشيرة الى ان الاتحاد اعد حملة توعوية لمرض السرطان.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة اكتفيت لتنظيم المعارض والمؤتمرات كميل باشا ان (اكتفيت) هي صاحبة فكرة اقامة حفل عيد الشكر الذي اقيم منذ ٣ سنوات خلال العام 2015 بالشراكة مع اتحاد النساء الاميركيات، وقد تطورت الفكرة وزاد عدد المشاركين في الحفل من ١٠٠ جندي اميركي الى 250 خلال هذا الحفل.

باقة ورد

باقة ورد للاعلامية تمارا صعب التي قدمت الحفل حيث كان لها حضور وجهود بارزة وتعاون مع الاعلاميين.