أكد رئيس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الـ 22 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية المستشار علي الذايدي أمس دعم الكويت لكل انشطة المنظمة.

وقال المستشار الذايدي في تصريح لـ «كونا» ان المشاركة الكويتية في اعمال هذا المؤتمر تعكس التزام الكويت الكامل ودعمها لكل بنود الاتفاقية، مشيدا بما حققته المنظمة من انجازات على مدى الـ 20 عاما الماضية، مضيفا ان وفد الكويت الى جانب مشاركته في اعمال المؤتمر شارك ايضا من خلال اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيماوية في الاجتماعات الخاصة باللجان الوطنية التي عقدت قبل افتتاح المؤتمر والتي تم من خلالها بحث كل ما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية وسبل التعاون بين الكويت والجهات المتخصصة بالمنظمة.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية الكويتية من جهود لتنفيذ ومتابعة اجراءات تطبيق الاتفاقية مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها والتي كانت محل تقدير كل الأجهزة المختصة في المنظمة، معربا عن فخره بما شهده المؤتمر من مناقشات خلال اعماله والتي عكست رغبة المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الصارخة في استخدام الاسلحة الكيماوية والعمل على التخلص منها بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع الاجهزة المختصة بالمنظمة.