واشنطن - كونا: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) أول من أمس ان وزيرها جيمس ماتيس سيزور الكويت يوم الثلاثاء 5 الجاري، حيث يلتقي عددا من كبار المسؤولين الكويتيين في ختام جولة إقليمية تشمل عددا من الدول. وقالت الوزارة في بيان لها ان الجولة الإقليمية تشمل مصر والأردن وباكستان والكويت «للتأكيد على التزام واشنطن الدائم بالشراكة مع دول المنطقة». وكان ماتيس قد وصل أمس السبت إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع، ومن مصر سيتوجه ماتيس إلى الأردن اليوم الأحد، حيث يشارك في اجتماعات العقبة لبحث الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والتطرف خاصة في غرب افريقيا التي يستضيفها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وفي اليوم التالي يزور ماتيس باكستان، حيث يلتقي رئيس الوزراء شهيد عباسي ورئيس الأركان قمر باجوا.