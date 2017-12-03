بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيداً سموه بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين هي محل تقدير واعتزاز الجميع، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة بونغ نانغ فوراشيث عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة بونغ نانغ فوراشيث ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.