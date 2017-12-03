أكد سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد أول من أمس أهمية دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتي المهنية لاسيما الشبابية منها في المحافل العالمية لتعزيز حضور الكويت العالمي.

وقالت السفارة الكويتية في روما في بيان تلقت وكالة «كونا» نسخة منه ان ذلك جاء خلال لقاء عقده السفير الخالد مع نائبة رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية المهندسة الكويتية م.زينب قراشي وم.جعفر صادق بمقر السفارة بالعاصمة الإيطالية.

وأشار البيان الى ان السفير الخالد اكد خلال اللقاء دعم الكويت الدائم والقوي للشباب من المهنيين والكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وتحفيزها للمشاركة في المنظمات العالمية والتطوعية.

وذكر أن م.زينب القراشي عرضت من جانبها دورها داخل الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية بدعم من زملائها في جمعية المهندسين الكويتية، مشيرة الى ترؤس الكويت للجنة المهندسين الشباب وقيامها بتوسيع عمل هذه اللجنة ليصل أعضاؤها الى 32 دولة وبتنظيم «المنتدى الرابع للمهندسين الشباب في روما» وعقد ورشة عمل خاصة حول تذليل العوائق أمام حصول شباب المهندسين على فرص عمل مناسبة.

وتقدمت القراشي بهذه المناسبة بالشكر للسفير الخالد على اهتمامه واستقباله للوفد وتشجيعه على التواصل مع المنظمات العالمية في مجالات العمل التطوعي من مختلف التخصصات.