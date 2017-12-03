أسامة دياب

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس السبت مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني التحضيرات الجارية لعقد القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ 144.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الشيخ صباح الخالد ناقش خلال استقباله الزياني في قصر بيان العامر مجمل التحضيرات للقمة واجتماع المجلس الوزاري اللذين تستضيفهما الكويت خلال الأسبوع الجاري.

وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

ورافق الضيف عدد من مساعدي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المصدر ان اجتماعا موسعا لشخصيات كبرى سيعقد اليوم الأحد لبلورة المواقف وبحث امكانية تنقية الأجواء.

هذا، وقد وصل وفد سعودي يضم ٣٦ شخصية للمشاركة في التجهيزات المقررة للقمة.