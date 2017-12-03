بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم السبت مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني التحضيرات الجارية لعقد القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المجلس الوزاري في دورته ال 144.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن الشيخ صباح الخالد ناقش خلال استقباله الزياني في قصر بيان العامر مجمل التحضيرات للقمة واجتماع المجلس الوزاري اللذين تستضيفهما دولة الكويت خلال الأسبوع الجاري.



وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.



ورافق الضيف عدد من مساعدي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.