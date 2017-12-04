أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة في البلاد، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الاماراتي الـ ٤٦، احتفالا بمجمع ٣٦٠ بحضور السفير الاماراتي رحمة الزعابي، وعدد من اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد، وحشد من المواطنين من البلدين.

وأكد سفير الإمارات لدى البلاد رحمة الزعابي على أهمية هذا اليوم بالنسبة الإماراتيين، حيث شهد هذا اليوم من عام ١٩٧١ قيام الاتحاد بين إمارات الدولة والتي أصبحت نموذجا رائدا في التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في المنطقة.

وشدد الزعابي على أهمية العلاقات التي تربط الكويت بالإمارات، مشيرا إلى أنها تقوم على مبادئ التعاون والاحـترام المتـبادل ووصلت في السنوات الاخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين.

وشهد الاحتفال عرضا لفرقة «اليوله» التراثية وفقرات منوعة وترفيهية وتوزيع تذاكر سفر على الفائزين بالمسابقات من تقدمة شركات طيران الإمارات والاتــحاد والعربية وفلاي دبي.

كما شاركت السفارة في الاحتفالات التي نظمتها وزارة الإعلام في المباركية بمناسبة اليوم الوطني بحضور ديبلوماسي وشعبي واسع.