قال وزير داخلية ايطاليا ماركو مينيتي ان بلاده تولي أهمية بالغة لتطوير علاقات التعاون الأمني مع الكويت، لاسيما في مجال تبادل المعلومات.

وذكرت سفارتنا في روما في بيان تلقته «كونا» أمس الاحد ان ذلك جاء خلال مباحثات أجراها مينيتي مع سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد يرافقه الملحق العسكري الكويتي العميد بشار عبدالرضا.

وأوضح البيان ان الجانبين بحثا سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه تحسبا لإمكانية شن ما يسمى تنظيم داعش هجمات في الدول الأعضاء بالتحالف الدولي المشكل بقيادة الولايات المتحدة لمكافحته.

وأضاف ان الطرفين استعرضا في هذا السياق جوانب التعاون الثنائي وسبل تطويره في المجال الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بالإضافة الى الملفات الأمنية محل الاهتمام المشترك.

ونقل البيان عن الوزير مينيتي تأكيده «الأهمية البالغة» لتطوير علاقات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين لاسيما في مجال المعلومات. وأشاد مينيتي بدور الكويت داخل مجلس التعاون الخليجي، معربا عن تطلعه لزيارة الكويت ضمن جولة في منطقة الشرق الاوسط.

من جانبه، اكد السفير الخالد حرص الكويت على تطوير العلاقات الواسعة بين البلدين التي تشمل التعاون الثنائي المتنامي في مجالات الأمن والدفاع.

وأشار الى ما تبذله الكويت على جميع المستويات والمحافل في التصدي للتطرف وخطاب الكراهية التحريضي عبر بث ثقافة الحوار والتسامح ودعم مبادرات التواصل الثقافي، مؤكدا أهمية التعاون على المستوى الثنائي والأممي إزاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإمكانية تسلل الإرهاب خلالها.

وأثنى السفير الخالد على جهود الوزير مينيتي البارزة في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة المحيطة ودوره والحكومة الإيطالية في تقديم الدعم للسلطات الليبية نحو استعادة الأمن والسيطرة على حدودها الشاسعة وكذلك جهود ايطاليا الإنسانية التي تتحمل وحدها عبء أفواج الهجرة بإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من الغرق.