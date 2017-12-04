عبدالهادي العجمي

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بنادي ضباط الجيش مساء امس وزير الدفاع للولايات المتحدة الأميركية الصديقة جيمس ماتيس يرافقه سفير الولايات المتحدة لدى لورنس سيلفرمان والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



ورحب الخالد بالضيف والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت وأن تسهم مثل هذه الزيارات بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، بعد ذلك تم عقد اجتماع بين الجانبين ناقش فيه الطرفين أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.



حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط القادة بالجيش.



وقد أقيمت مأدبة عشاء على شرف وزير الدفاع، حضرها كلا الجانبين.