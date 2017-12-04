الأمير اطلع على التحضيرات والترتيبات الجارية لاستقبال القمة الخليجية

صاحب السمو قام بجولة في مبنى قاعة التحرير بقصر بيان واستقبل الزياني

موسى أبوطفرة - بيان عاكوم - أسامة دياب

فيما اطلع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على التحضيرات والترتيبات الجارية استعدادا لاستقبال إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لأعمال القمة الخليجية، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه تم بالفعل تحديد مواعيد وصول القادة ورؤساء الوفود وذلك ظهر غد الثلاثاء فيما يؤشر لحضور عالي المستوى للدول الست. واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني، حيث اطلع سموه على التحضيرات الجارية لعقد القمة، في الوقت نفسه أكدت المصادر مشاركة وفد كبير جدا من المملكة العربية السعودية. من جانبه، اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الكويت كدولة مستضيفة للقمة الخليجية أتمت الاستعدادات وفتحت قلبها وذراعيها لاستقبال قادتنا يومي الثلاثاء والأربعاء وينطلق اليوم (الاثنين) الاجتماع الوزاري وتمنى أن تستكمل هذه المسيرة المباركة إنجازاتها. إلى ذلك، قالت مصادر من السفارة العمانية

لـ «الأنباء»: إن صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني هو من سيحضر القمة ممثلا عن جلالة السلطان قابوس في القمة الخليجية. هذا، وتحددت مواعيد وصول وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأشارت مصادر إلى أن عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية البحريني سيشارك في اجتماع وزراء الخرجية.

وقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ظهر امس بجولة في مبنى قاعة التحرير بقصر بيان، حيث اطلع سموه على التحضيرات والترتيبات الجارية استعدادا لاستقبال إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع عقدها في الكويت يومي 5 - 6 ديسمبر الجاري.

وكان في استقبال سموه، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق.



هذا، وقد رافق سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث اطلع سموه على التحضيرات الجارية لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في الكويت خلال يومي 5 - 6 ديسمبر الجاري. حضر المقابلة، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

آل ثاني: أمير قطر سيشارك في القمة

الدوحة - أ.ف.پ: أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس ان أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الكويت.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال منتدى إن أمير قطر قبل الدعوة لحضور القمة التي تعقد وسط أسوأ أزمة سياسية في المنطقة منذ سنوات.

وأضاف: «سأشارك في المجلس الوزاري اليوم وسيحضر أمير قطر القمة، ومن المهم ان يستمر نظام مجلس التعاون الخليجي»، موضحا ان بلاده لم تطلع بعد على جدول اعمال القمة، لكن ستتم مناقشة الأزمة في الخليج.

الخالد تفقّد الاستعدادات للقمة

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مساء أمس بجولة تفقدية في قصر بيان العامر الذي يستضيف القمة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ144 التحضيرية للقمة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان الخالد تفقد خلال الجولة جميع الترتيبات الأمنية والإدارية بغية الوقوف على مجمل التحضيرات استعدادا للقمة والاجتماع الوزاري التحضيري.

6 قمم خليجية في الكويت منذ تأسيس مجلس التعاون

عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1981 سبعا وثلاثين قمة خليجية بحضور قادة ورؤساء الدول الأعضاء، ست منها استضافتها الكويت.

وتم خلال تلك القمم بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ضمن إطار قائم على روح ومبادئ البيت الخليجي الواحد.



أما الكويت فقد شهدت منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 ست قمم خليجية من أصل 37 قمة أسفرت عن إنجازات اتسقت مع تطلعات وطموحات قادة وشعوب دول المجلس الأعضاء.

وساهمت مجمل تلك القمم في ترسيخ مبادئ الوحدة الخليجية ووحدة الصف والتلاحم بين أبناء دول المجلس بما يربطهم من وحدة المصير والقضايا المشتركة.

ويضاف ذلك إلى الإنجازات التي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي في دعم الدول الأعضاء في كل المجالات سواء التعليمية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها بما يستهدف في مجمله تحقيق الأمن والرخاء والازدهار لشعوب ودول المنطقة.

فقد شهدت الكويت أول قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1984 وكانت الدورة الخامسة للمجلس تلتها الدورة الثانية عشرة عام 1991.

وفي عام 1997 استضافت الكويت القمة الخليجية في دورتها الثامنة عشرة تلتها الدورة الرابعة والعشرون عام 2003 والدورة الثلاثون عام 2009.

وأخيرا عقدت القمة الخليجية في دورتها الرابعة والثلاثين في الكويت عام 2013 فيما تتحضر البلاد لاستضافة القمة الـ38 غدا لتكون القمة السابعة التي تستضيف فيها الكويت القمم الخليجية على أرضها.

بث مباشر يومي عقدها ولقاءات مع محللين ومختصين

بن ناجي لـ «الأنباء»: منظومة إعلامية متكاملة لتغطية القمة الخليجية

الوزارة قادرة على القيام بمهمة التغطية الإعلامية للقمة على أكمل وجه

عاطف رمضان

أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الاعلام محمد بدر بن ناجي في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة استعدت بكل أجهزتها وعلى مختلف الأصعدة للقمة الخليجية الثامنة والثلاثين في الكويت يومي الخامس والسادس من ديسمبر الجاري.

وأضاف بن ناجي ان هذا الحدث الخليجي المهم يحظى بأهمية ومتابعة كبيرة خليجيا وعربيا ودوليا، حيث سيحل خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود الرسمية والإعلامية المرافقة، ضيوفا كراما على الكويت، من أجل تأكيد اللحمة الخليجية في ظل ظروف إقليمية ودولية غاية في الدقة والحساسية.

وحول استعدادات قطاع الأخبار والبرامج السياسية لتغطية هذا الحدث الكبير قال بن ناجي، إن القطاع يعمل ضمن منظومة إعلامية متكاملة، وبتنسيق وتعاون مع كل القطاعات المعنية، بخطة واسعة تلفزيونيا وإذاعيا، من أجل عمل إعلامي متميز يليق بأهمية القمة التي تترأسها الكويت.



وأكد أنه فور الاعلان عن موعد انعقاد القمة الخليجية، تم تشكيل خلية عمل بالقطاع لوضع رؤية للتغطية الإعلامية لأعمال القمة وخطوطها العريضة والتفصيلية، مشيرا الى أن خطة التغطية الإعلامية قد بدأت بالفعل على جميع الوسائل الإعلامية المختلفة لوزارة الإعلام، وهي ما يطلق عليه بالتغطية التمهيدية التي يتم خلالها تسويق انجازات مجلس التعاون، التي تم تحقيقها على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات خلال مسيرته المباركة، تأكيدا على الوحدة والمصير المشترك لدول وشعوب المجلس.

وأشار بن ناجي الى أن قطاع الأخبار والبرامج السياسية قام بتشكيل عدد من فرق العمل الإعلامية المتكاملة، كأحد أضلاع خطة التغطية الإعلامية، وتم توزيعها على عدد من المواقع الخارجية هي المطار الأميري كجهة وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقصر بيان، حيث ستعقد القمة، وفندق الجميرا مقر المركز الاعلامي الذي تقيمه وزارة الاعلام لخدمة الاعلاميين المتواجدين في البلاد لتغطية هذا الحدث المهم، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تم تجهيز 2 استوديو تلفزيوني للبث المباشر في كل من قصر بيان، وفندق الجميرا، مزودين بعدد من سيارات النقل التلفزيوني والإذاعي، لنقل الحدث للعالم الخارجي لحظة بلحظة.

وأشار إلى أن قطاع الأخبار قام بإنتاج عدد من البرامج والأفلام الوثائقية التي سيتم عرضها قبل وأثناء انعقاد القمة، وفلاشات تلفزيونية، إلى جانب تجيير كل البرامج السياسية بشكل يومي من خلال استضافة كبار المحللين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها.



وقال أيضا إن يومي عقد القمة سيشهدان بثا مباشرا على الهواء، بدءا من وصول أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وكذلك المغادرة وما بينهما من جلسات علنية لأعمال القمة، مؤكدا أن منظومة البث التلفزيوني المباشر، روعي فيها تكامل البرامج التي تبث من داخل استوديوهات تلفزيون الكويت، والاستوديوهات الخارجية.



وأكد بن ناجي قدرة وزارة الإعلام على القيام بمهمة التغطية الإعلامية للقمة الخليجية الثامنة والثلاثين على أكمل وجه.

لا تعطيل للدراسة أثناء القمة

عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية انه لا يوجد اي توجه لتعطيل الدراسة اثناء القمة الخليجية، داعية الإدارات المدرسية إلى الالتزام بالنظم واللوائح في هذا الجانب، ومطالبة أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس وحث أبنائهم على الحضور وعدم التغيب.

ترأس اجتماعاً للجنة الأمنية واطلع على الخطط الرئيسية والفرعية

الفريق الدوسري: تنسيق وتواصل كاملان بين قطاعات «الداخلية» لتأمين قمة خليجي 38

توجيهات الجراح تستهدف إظهار الشكل الحضاري للكويت وقدرتها على التنظيم



محمد الدشيش ـ سعود الدعيج

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ضرورة التواصل بين جميع القطاعات المعنية في وزارة الداخلية لإظهار مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 38 المزمع عقده في الكويت غدا وبعد غد بالشكل الحضاري الذي يعبر عن مكانة الكويت وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات.

وكان الدوسري قد ترأس اجتماع اللجنة الأمنية التحضيرية للاجتماع الثامن والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت طبقا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وبحضور الوكلاء المساعدين والقيادات الميدانية المعنية. وفي بداية الاجتماع رحب الفريق محمود الدوسري، بالحضور وأثنى على الجهود التي بذلت واكتمال الاستعدادات لاجتماع القمة الثامنة والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع الفريق الدوسري من الوكلاء المساعدين على تفاصيل الخطة الرئيسية والخطط الفرعية وفقا للمهام والواجبات الموكلة والمحددة لهم والتي تشمل الأمن العام والخاص والوقائي والجنائي والمروري والرقابة والتفتيش وأمن المنافذ والقوات الخاصة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تمت مناقشة الاستعدادات والإجراءات الميدانية وتعزيز الإمكانات البشرية إلى جانب تعزيز وسائل الدعم اللازم والتنسيق الكامل والشامل بين كل الأجهزة المشاركة في عمليات التأمين الأمني والمروري.

وتطرق إلى كل التجهيزات والاستعدادات المطلوبة لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو ملوك ورؤساء دول الخليج العربية وتوفير كل الإمكانات الكاملة بالشكل الذي يليق بالكويت ممثلة في وزارة الداخلية، مشيرا إلى ضرورة تعاون جميع الأجهزة الأمنية لأداء المهام المطلوبة منها قبل وأثناء وبعد المؤتمر.

شارك في الاجتماع قيادات من الجيش والإدارة العامة للإطفاء.

إغلاق الدائري الخامس و«الملك فيصل» ساعتين غداً الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستغلق بعض الطرق في البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الخليجي الـ38.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي ان خط سير موكب ضيوف الكويت سيكون من مطار الكويت الدولي مرورا بطريق الملك فيصل حتى طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) بالاتجاهين وطريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) من طريق الملك فيصل حتى طريق الفحيحيل السريع بالاتجاهين.

وأوضحت الإدارة ان هذه الطرق سيتم إغلاقها ابتداء من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية بعد الظهر من يوم غد الثلاثاء مناشدة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن.