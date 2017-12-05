عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أمس الاثنين تعطيل بعض المدارس في ثلاث مناطق تعليمية اليوم الثلاثاء نتيجة إغلاق بعض الطرق بمناسبة وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في القمة الخليجية الـ38.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان قرار تعطيل بعض المدارس يشمل ثلاث مناطق تعليمية فقط وهي منطقة الفروانية التعليمية «تعطيل كل مدارس الفروانية وخيطان» ومنطقة حولي التعليمية «تعطيل كل مدارس السالمية وحولي وبيان وجنوب السرة والجابرية ومشرف وغرب مشرف» ومنطقة العاصمة التعليمية «تعطيل كل مدارس قرطبة واليرموك والسرة» بالإضافة الى معهد التعليم الديني في منطقة قرطبة.

وأضاف البيان ان «هناك احتمالية لتمديد العطلة لتشمل يوم غد الأربعاء لجميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة في المدارس المشار إليها وذلك من أجل تفادي الازدحام والكثافة المرورية المتوقعة نتيجة إغلاق بعض هذه الشوارع».