عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:

احتفاء بقدوم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تبدأ أعمالها يوم غد الثلاثاء فقد استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الاستعدادات النهائية التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية من أجل توفير كافة المتطلبات والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة ومجلس الوزراء إذ يعرب عن خالص الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المرافقة لهم متمنيا لهم طيب الإقامة في البلاد ليتطلع بالمزيد من الثقة والتفاؤل إلى أن يسفر هذا اللقاء الأخوي عن النتائج المأمولة التي تنسجم مع آمال وطموحات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وتجسيد التلاحم والتعاون المنشود في مختلف المجالات وكل ما من شأنه خدمة مصالحهم المشتركة ويعكس الإيمان بوحدة الهدف والمصير في مواجهة كافة التحديات في الحاضر والمستقبل.



ثم ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الهيئات الرياضية الذي تم إقراره في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت يوم أمس في مداولتيه الأولى والثانية واستعرض المجلس ما تضمنه من مواد تهدف إلى تطوير الرياضة ورفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وقرر المجلس الموافقة عليه بصفة الاستعجال ورفعه الى صاحب السمو الأمير وفي هذا الصدد عبر المجلس عن تقديره وشكره للتعاون البناء الذي أبداه مجلس الأمة في تفهم أهمية هذا القانون وإسهامه الفاعل في انجاز هذه الخطوة المهمة معربا عن أمله في أن يؤدي إلى تطوير الرياضة الكويتية وعودة شبابنا لممارسة النشاط الرياضي الدولي وإرتفاع علم الكويت ثانية في المحافل الدولية.



ومن جانب آخر أبن مجلس الوزراء المرحوم بإذن الله تعالى يعقوب يوسف الحميضي الذي وافته المنية يوم أمس الأحد وإذ يستذكر المجلس بكل تقدير أحد رجالات الدولة وإسهاماته الوطنية وجهوده المخلصة في خدمة الوطن ولا سيما بأنه كان أحد الرموز البارزة في المجلس التأسيسي وصياغة الدستور الكويتي ليتوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.