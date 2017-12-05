اختارت وزارة الدفاع الفرنسية المقدم ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح «شخصية الدفاع» لعام 2017 تقديرا لما قدمه من جهود تسهم في تطوير خدمات الأمن والدفاع. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الدفاع الفرنسية برنامجا بدأ من أمس ويستمر خمسة ايام يبحث خلالها الشيخ مبارك الصباح مع عدد من كبار المسؤولين البرامج الأمنية والاستراتيجية.

وسيعقد الشيخ مبارك لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية الفرنسيتين لبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، كما سيبحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتعزيزها.